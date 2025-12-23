Albiol cree que el B9 marcará "un antes y un después" en la gestión de la migración irregular

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, interviene durante una convocatoria con vecinos para abordar la crisis del desalojo del B9, a 22 de diciembre de 2025, en Badalona, Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha afirmado este martes que el desalojo de las personas que vivían en el antiguo instituto B9 de la ciudad marcará "un antes y un después" en la gestión de la migración irregular y ha asegurado que una parte importante de los desalojados eran mafia, textualmente.

En una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press ha incidido en que, tras el desalojo del B9, habrá una reflexión en Catalunya en torno a la acogida de personas migrantes en situación irregular: "El problema que le estoy trasladando es el mismo problema que le puede explicar cualquier alcalde de Catalunya, lo que pasa que algunos se callan por una cuestión ideológica y yo pongo el problema sobre la mesa".

Ha apuntado que en el B9 había mafia de prostitución, tráfico de drogas y de extorsión sobre las espacios para dormir que se ofrecían y se ha mostrado confiado en que la normalidad en la ciudad volverá, en sus palabras, en cuestión de horas.

Preguntado por si sus declaraciones instigaron las protestas vecinales del pasado domingo ante la parroquia Mare de Déu de Montserrat de Badalona que impidió la acogida de una quincena de desalojados del B9, lo ha negado: "Si alguien cree que, en base a lo que yo pueda decir o dejar de decir, los vecinos reaccionarán de una u otra forma, es darle muy poco valor a la inteligencia de los vecinos".

También ha negado que Badalona sea una ciudad racista y ha remarcado que el conflicto está con quienes ocupan viviendas o hacen "la vida imposible" a los vecinos.

Ha tachado de "infierno" de seguridad la situación de los vecinos de los barrios de Sant Roc o del Remei y ha dicho que estos vecinos tienen miedo a hablar en público por si los desalojados del B9 les identifican y tuvieran, según él, algún problema de seguridad.

MANIFESTACIONES DE ESTE LUNES

Preguntado por las manifestaciones de signo contrario que este lunes se han concentrado en apoyo y en contra de los desalojados, ha afirmado que la ciudad no está enfrentada: "El 90% tuvieron que utilizar Google para llegar a Badalona, porque no sabían dónde estaba. Los vecinos lo que no quieren son problemas".

Ha reiterado que Badalona no puede acoger a todos los desalojados y ha apuntado que desde el fin de semana la colaboración y fluidez con el Govern es "total", hecho que ha agradecido.