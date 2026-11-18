El candidato del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, en declaraciones a periodistas en Malgrat de Mar - EUROPA PRESS

Defiende su "lucha" contra la inmigración irregular conflictiva antes de que existiera Vox

MALGRAT DE MAR (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, ha vuelto a exigir al Gobierno información sobre el reparto de personas migrantes, y lo ha hecho ante un centro de atención humanitaria en Malgrat de Mar (Barcelona), donde ha advertido: "No voy a parar".

"Hasta que no me den la información que estoy solicitando al Gobierno de España no voy a parar, y advierto: la próxima acción va a ser en la puerta de la Delegación del Gobierno en Catalunya. Por lo tanto, que se vayan preparando", ha dicho en declaraciones a periodistas este miércoles.

Albiol ha asegurado que, aunque no procedan de las Canarias como ha indicado la asociación que les atiende, estas personas "están viniendo de África", y ha criticado la política migratoria del Gobierno.

"La política de inmigración de Pedro Sánchez consiste en ir repartiendo el problema, en coger a los inmigrantes que llegan en situación irregular en pateras a nuestro país, subirlos a un avión y repartirlos por el territorio", ha afirmado.

En declaraciones a Europa Press, un portavoz de la Associació Moviment per la Pau, encargada del centro de atención humanitaria ante el que Albiol ha atendido a los medios, ha explicado que el centro funciona desde el año 2024 y que actualmente atiende a unas 60 personas solicitantes de asilo y refugiados, que esperan a que realizar las entrevistas y trámites necesarios.

A VOX: "PODRÍAN SER UN POCO MÁS ORIGINALES"

Preguntado por las palabras del candidato de Vox al Congreso por Barcelona, Juanjo Aizcorbe, que ha dicho "Vox es el original y alguien pretende ser la copia" en materia de inmigración, Albiol le ha respondido que, con la formación de Santiago Abascal, tiene pocas cosas a coincidir en esta cuestión.

"Antes de que existiera Vox ya era una reivindicación, una lucha que tenía contra la inmigración irregular conflictiva. Por lo tanto, que este partido diga lo que considere oportuno, pero yo las ideas las tengo bastante claras antes de la existencia de este partido", ha agregado.

Y ha zanjado que, tras ese argumento de Aizcorbe, "seguramente podrían ser un poco más originales" desde Vox.

FEIJÓO Y SÁNCHEZ, 'CARA A CARA'

Por último, preguntado por el debate 'cara a cara' que se celebrará entre el presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Albiol ha dicho estar "convencido de que Feijóo va a políticamente destrozar a Sánchez".

"Si yo fuese Sánchez seguramente no iría, porque no tendría ningún argumento. Feijóo sabe lo que quiere, Feijóo tiene el Estado en la cabeza y tiene a un rival delante que no hay por donde coger ni un argumento que defiende", ha señalado.

Y ha concluido que Sánchez "cuando no le entrevistan sus amigos lo pasa bastante mal" y ha tildado su campaña de escenificación esperpéntica.