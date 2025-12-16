Albiol pide prudencia ante el "colapso" en algunas calles de Badalona (Barcelona) por la lluvia

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha recomendado a la población que no salga a la calle si no es necesario, dadas las fuertes lluvias que este martes por la tarde afectan a la localidad, y ha señalado que, pese a que los servicios municipales están trabajando, "hay situaciones de colapso en muchos puntos de la ciudad".

Así lo ha manifestado en un vídeo en 'X' recogido por Europa Press, en el que ha dicho que "se ha tenido que cerrar el metro", que solo llega hasta la parada de Artigues (L2), en Sant Adrià de Besòs (Barcelona), y que se ha tenido que desalojar un piso en el barrio de Llefià por el desprendimiento de un falso techo, si bien los afectados están siendo atendidos por los servicios sociales del ayuntamiento y pasarán la noche en un hotel.

Albiol ha asegurado haber recibido una alerta Es-alert que ha enviado la Generalitat de Catalunya y ha dicho que, por su parte, lo ha trasladado a la población a través de la cuenta de 'X' del Ayuntamiento de Badalona.