Albiol (PP) acusa al Gobierno de priorizar el dinero sobre la seguridad ferroviaria

Xavier García Albiol - EUROPA PRESS

VILADECANS (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP al Congreso por la provincia de Barcelona, Xavier García Albiol, ha afirmado que los registros y las detenciones que ha llevado a cabo hoy la Guardia Civil en relación al caso Koldo "ponen en evidencia que la prioridad del Gobierno no era el mantenimiento y la seguridad de las vías, la prioridad del Ministerio de Transportes era llevarse el dinero".

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios antes de su visita al barrio de Can Palmer en Viladecans (Barcelona) donde se ha reunido con los vecinos junto al presidente provincial del partido, Manu Reyes.

"Estoy totalmente convencido de que de lo que estamos hablando es una campaña por parte de Koldo y de Ábalos para intentar poner humo y que no se vea el horizonte. Porque saben perfectamente que si entra a gobernar el PP va a hacer una auditoría de todo y eso significa que va a salir mucha información que en estos momentos no tenemos", ha sostenido.

Albiol ha reiterado que "un Gobierno que ha estado 4 años sin presupuestos es incapaz de poder llevar a cabo medidas para resolver problemas como los que se están viviendo en estos momentos en la sociedad, especialmente en las ciudades y pueblos de Catalunya".

Ha añadido que el líder del partido y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo va tener como prioridad aprobar las cuentas para "ponerse a trabajar en el mantenimiento de las líneas ferroviarias y de las carreteras y autopistas".