Albiol (PP) acusa a Sánchez de animar a hacer huelga: "Es una auténtica irresponsabilidad"

El candidato del PP, Xavier García Albiol, durante un debate, a 9 de noviembre de 2026 - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP al Congreso por Barcelona y alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de hacer vídeos animando a secundar la huelga general: "Es una auténtica irresponsabilidad, porque están perjudicando a la inmensa mayoría".

En un vídeo publicado en 'X' este martes recogido por Europa Press, Albiol ha afirmado que "es una puñetera vergüenza que, mientras a la gente la están puteando y no pueden ir al trabajo o a la universidad, los que gobiernan, los que dicen que se debe dar respuesta a este problema, estén haciendo lo contrario animando a la gente a que bloquee las calles".

"Hay mucha gente que lo que quiere es hacer vida normal, por tanto no me podía callar. Estoy indignado", ha agregado.

Albiol ha criticado que la huelga "está organizada por los sindicatos y que, por primera vez en la historia del sindicalismo, en lugar de ir en contra del Gobierno se va en contra de la oposición".

Y ha concluido que, a partir de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, "habrá un Gobierno de Feijóo que se dedicará a estar al lado de los vecinos y no alentando a manifestaciones en contra de la gran mayoría".