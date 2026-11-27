El candidato del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, en un acto de campaña en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

A Feijóo: "Si crees que yo voy al Congreso a perder el tiempo, te equivocas"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 27 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP al Congreso, Xavier García Albiol, ha afirmado que Catalunya "va a estar a la altura de las circunstancias" en las elecciones generales de este domingo con sus votos, y ha asegurado que la respuesta a su campaña es ejemplo del cambio.

Lo ha dicho durante el último acto de campaña de los populares en Catalunya, junto al presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo; al presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, y al presidente provincial en Barcelona, Manu Reyes en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ante unas 1.500 personas.

Albiol ha valorado que lo mejor de su campaña ha sido "poder hablar de tú a tú a centenares de personas anónimas" quienes, ha señalado, le han ido trasladando que nunca habían votado al PP pero pensaban en hacerlo en estos comicios.

Ha afirmado que ha escuchado a la gente para saber las prioridades de la sociedad catalana y ha subrayado su intención de trabajar en medidas "para luchar contra la inmigración irregular conflictiva y para luchar contra la multirrencidencia".

LOS INTERESES DE CATALUNYA

Por ello, ha pedido a los catalanes, en un discurso en catalán, su confianza "como lo han hecho muchos miles de vecinos de la ciudad de Badalona y que hoy no se arrepienten" y ha asegurado que defenderá los intereses de Catalunya.

Albiol ha afirmado que conseguirán representación candidatos de todas las provincias catalanas (en las últimas no la consiguieron ni en Lleida ni en Girona), y ha sostenido: "Vamos a defender los intereses de Catalunya porque esa es la manera de defender los intereses de España".

Y, dirigiéndose directamente a Feijóo, ha dicho: "Si te crees que yo voy al Congreso a perder el tiempo, te equivocas. Voy a ser el tío más pesado que vas a tener en el grupo parlamentario defendiendo los intereses de Catalunya, que son los intereses de España".

"No juegas bien al baloncesto, no estás tan fuerte, pero sí que ganas los debates electorales y, sobre todo, sí que tienes un proyecto para Catalunya y para España", ha zanjado.

FERNÁNDEZ SE DIRIGE A LOS JÓVENES

Por su parte, el presidente del PPC ha aprovechado el cierre de campaña para dirigirse a los jóvenes y ha afirmado que existe una "amenaza real después de ocho años de 'sanchismo" de que haya una primera generación que viva peor que sus padres.

"Quizá mi generación haya sido la más afortunada en la historia reciente de España, pero no lo ha sido por casualidad. Coincidieron dos condiciones que las anteriores generaciones no habían podido disfrutar", un sistema educativo que garantizaba el ascensor social y la certeza de poder acceder a una vivienda.

Y ha dicho que durante los gobiernos de Pedro Sánchez se han liquidado las dos cosas: "No solo por incompetencia. El 'sanchismo' ha percibido claramente que, cuando un joven no tiene posibilidades en el sistema educativo y no puede acceder a la primera vivienda, deja de ser dueño de su propio destino y se convierte en esclavo del Estado".