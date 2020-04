Albiol reivindica poder gobernar en Badalona (Barcelona) y dejarse de "experimentos"

BARCELONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Badalona (Barcelona) y líder del PP en la ciudad, Xavier García Albiol, ha reivindicado este miércoles que como ganador de las elecciones municipales debe gobernar la ciudad, y por ello ha pedido a la oposición respetar el resultado y dejarse de "experimentos que han acabado mal y han salido muy caros".

Así se ha manifestado en rueda de prensa telemática tras la dimisión del hasta ahora alcalde de la ciudad, Àlex Pastor (PSC), tras ser detenido el martes por saltarse el confinamiento, conducir ebrio y no querer hacer la prueba de alcoholemia según han adelantado El País y Catalunya Press, lo que Albiol considera "una auténtica vergüenza" para Badalona.

Según Albiol, no contempla otro escenario que no sea respetar lo que votaron los ciudadanos de Badalona, y más porque "no se puede articular ningún tipo de mayoría alternativa que no pase otra vez por un todos contra" él.

