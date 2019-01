El alcalde de Celrà (Girona) asegura que las detenciones buscan "criminalizar" las movilizaciones

Publicado 16/01/2019 15:10:03 CET

GIRONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Celrà (Girona), Dani Cornellà, ha asegurado que las 11 detenciones de este miércoles por presuntos desórdenes en la ocupación de las vías del AVE en Girona el 1 de octubre de 2018, entre ellas la suya y la del alcalde de Verges, Ignasi Sabater, buscan "criminalizar" las movilizaciones.

En declaraciones a los medios tras quedar en libertad, Cornellà (CUP) ha dicho: "Que nadie se piense que esto detiene nada, aquí todo continúa", y ha hecho un llamamiento a la movilización permanente.

Por su parte, Sabater (CUP) ha dicho que se ha "asustado mucho" cuando ha visto a los agentes de la Policía Nacional que han acudido sobre las 7.00 horas a la puerta de su casa a detenerle, porque no estaba seguro de si eran agentes o no.

"En Verges los martes por la noche recibimos visitas de la extrema derecha y de repente me he encontrado a oscuras con dos personas que me venían a detener y me querían meter en el coche sí o sí" y ha dudado de quiénes eran, ha explicado.

Los dos alcaldes se han negado a declarar y han quedado en libertad, junto al resto de detenidos, este miércoles al mediodía.