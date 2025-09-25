Alcaldes y cámaras urgen al Govern a impulsar el tramo Terrassa-Sabadell de la B-40 (Barcelona)

La Generalitat nombrará el 1 de octubre a Albert Palomo como coordinador del proyecto

BARCELONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de Sabadell y Terrassa (Barcelona), conjuntamente con las cámaras de comercio con sede en las dos ciudades han informado al Govern de la "urgente necesidad" de impulsar el tramo Terrassa-Sabadell de la B-40, informan estas entidades este jueves en un comunicado conjunto.

Esta petición fue abordada en una reunión el pasado viernes 19 de septiembre en la sede de la Cámara de Terrassa a la que asistieron el secretario de Movilidad e Infraestructuras de la Generalitat, Manel Nadal; el director general de Infraestructuras y Movilidad, David Prat; el jefe del Servicio de Estudios y Evaluación, Albert Palomo, y los alcaldes de Terrassa y Sabadell, Jordi Ballart y Marta Farrés, respectivamente.

También estuvieron presentes los presidentes de la Cámara de Sabadell y Terrassa, Ramon Alberich y Ramon Talamàs, respectivamente, y el vicepresidente segundo de la entidad egarense, Nacho Navarro.

El objetivo de la reunión era "constatar el pleno acuerdo entre ambos consistorios en cuanto a sus propuestas de trazado de la infraestructura" y hacerle llegar al secretario de Movilidad la urgencia de cerrar el proyecto e iniciar las obras lo antes posible.

En este sentido, Nadal comunicó que el próximo 1 de octubre se nombrará a Albert Palomo como responsable, dentro de la Conselleria de Territorio, de la coordinación de los Proyectos de la B-40.

ESTUDIOS PRECEPTIVOS

Recordó también que esta infraestructura debe ejecutarse bajo el modelo de encomienda de gestión del Ministerio de Fomento y que los primeros pasos, como es la redacción del Estudio Informativo y de la Declaración de Impacto Ambiental, ya se han encargado para que transcurran en paralelo.

Si se cumplen los plazos y una vez superados otros estudios necesarios como el de movilidad o el paisajístico, las obras podrían iniciarse a lo largo de 2028.