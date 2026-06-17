La alcaldesa de Murcia aboga por "acercar" la innovación tecnológica al turismo y tejido comercial

La nueva alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, durante la sesión extraordinaria celebrada para nombrar a la nueva alcaldesa en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, a 22 de mayo de 2026, en Murcia - DIMA - Europa Press

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha apostado este miércoles "acercar" la innovación tecnológica para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos, a los turistas y al tejido comercial de la ciudad.

Lo ha dicho en la primera jornada del III Foro Económico y Social del Mediterráneo que se celebra hasta el jueves en Barcelona, en una conversación con la directora ejecutiva de Profusa, Miryam Fuertes, y la socia responsable de la Región Mediterráneo de NTT Data, Raquel Pont.

Pérez ha abogado por la innovación tecnológica para ofrecer al conjunto del tejido social de la ciudad "una rentabilidad real en todo lo que el Ayuntamiento hace".

Ha afirmado que el municipio ha "dado la mano a la innovación y a la tecnología para liderarlas pero, sobre todo, para ponerlas al servicio del ciudadano".

"Indudablemente Murcia sigue siendo un motor económico desde el punto de vista de una gran potencia agroalimentaria. Pero, en cualquier caso, queríamos ampliar más esa identidad económica sin olvidar nuestras raíces, las que nos han llevado hasta aquí", ha subrayado.

En este sentido, ha apuntado que los proyectos que ha impulsado la ciudad llevan a esa dirección y "hacen ver que Murcia se sitúa como una ciudad referente" en materia tecnológica.

CENTRO DE SEMICONDUCTORES

Pérez ha asegurado que el nuevo centro tecnológico de semiconductores y ciberseguridad de Quantix Edge Security, que acogerá Murcia, "ha marcado un antes y un después a la hora de entender la tecnología en el municipio", y ha destacado las colaboraciones público-privadas que hacen posible proyectos como este.

"Estamos hablando de grandes proyectos que nos sitúan en el mundo y que ponen en el centro de cualquier decisión al talento que hay que proteger y cuidar enormemente", ha agregado.

Y ha defendido también la apuesta por el "turismo inteligente" con tecnología aplicada a la ciudad teniendo en cuenta el componente humano y retos como la globalización o la pérdida de identidad de las ciudades.