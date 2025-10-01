Alegría asegura que el Gobierno estará "cerca" de la Flotilla y aboga por garantizar su seguridad

La ministra Pilar Alegría y la consellera Esther Niubó durante la visita de este miércoles a la Escola Josep Pla de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) - DAVID OLLER - EUROPA PRESS

Niubó comparte el "clamor humanitario" de las movilizaciones educativas por Palestina

SANT ANDREU DE LA BARCA (BARCELONA), 1 (EUROPA PRESS)

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha asegurado que el Gobierno estará "cerca" de la Global Sumud Flotilla por si hubiera que hacer algún tipo de acción, después de haber entrado en la zona de exclusión establecida por Israel, y que la prioridad es garantizar la seguridad de los integrantes.

Lo ha dicho este miércoles durante su visita al Escola Josep Pla en Sant Andreu de la Barca (Barcelona), junto a la consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, donde ha recordado que ya este martes se le trasladó a la flotilla "que no llegaran a esa zona exclusiva de Israel".

"Finalmente ha sido así, a partir de ahí lógicamente el Gobierno de España tiene que también tomar decisiones. Vamos a estar ahí cerca para cualquier cosa", ha añadido.

Dice que se va a hacer trabajo diplomático y remarca la situación que se está encontrando "frente a un gobierno que está pisoteando el derecho internacional, que está pisoteando el derecho humanitario", pero, aún así, espera que la flotilla pueda realizar su labor y su ayuda humanitaria.

Ha recordado que están haciendo una labor humanitaria, dice textualmente, y que llevan medicamentos y alimentos para los ciudadanos palestinos, e insiste en que esta actuación no se habría llevado a cabo "si el gobierno de Netanyahu hubiera posibilitado que llegase la ayuda humanitaria a Gaza".

MOVILIZACIONES EDUCATIVAS

Sobre las movilizaciones que está preparando la comunidad educativa en solidaridad con Palestina, y en concreto la huelga prevista para este jueves en Catalunya, Alegría ha respondido que respeta ese derecho de los estudiantes y comparte esas movilizaciones y "grito en contra del genocidio que se está cometiendo".

"Esas movilizaciones es una muestra de la solidaridad que representa mayoritariamente la ciudadanía de este país que lleva mucho tiempo diciendo y pidiendo que haya un alto fuego permanente, que se liberen los rehenes, que llegue la ayuda humanitaria y que, desde luego, esa paz tiene que llegar con ese reconocimiento", añade.

Ha aplaudido que muchos países en la última Asamblea de Naciones Unidas se hayan sumado a solicitar el reconocimiento de los dos Estados y cree que este "es el camino que todos" deben recorrer.

Por su parte, Niubó ha dicho que respetan la libertad y derecho de expresión, que comparten la causa y señala que "lo que se está expresando es este clamor humanitario, que la comunidad educativa de Catalunya y el conjunto de España y de los países europeos está demostrando" a favor de Palestina.