Alegría no descarta "acciones legales" por la decisión de Madrid sobre el 'síndrome post aborto'

La ministra Pilar Alegría junto a la consellera Esther Niubó y el alcalde de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), Marc Giribet, este miércoles durante una visita a la Escola Josep Pla - DAVID OLLER - EUROPA PRESS

SANT ANDREU DE LA BARCA (BARCELONA), 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha pedido que se respete el derecho a la libertad de elección de las mujeres, ante la decisión del Ayuntamiento de Madrid de informar del 'síndrome post aborto', y afirma que están estudiando este tema y no descarta "emprender las acciones legales que fueran necesarias".

Lo ha dicho este miércoles durante su visita al Escola Josep Pla en Sant Andreu de la Barca (Barcelona), junto a la consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, en las que, tras ser preguntada por esta cuestión, ha asegurado que lo que están haciendo a las mujeres con esta decisión es "extorsionarlas".

Alegría ha asegurado que "ni médica ni científicamente existe ese síndrome ni nada parecido" y ha pedido al Partido Popular y a Vox que respeten el derecho a decidir de las mujeres, que insiste en que son personas autónomas y responsables.

