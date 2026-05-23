Alejandro Fernández sobre el congreso del PP catalán: "Vamos a salir unidos, fuertes"

El diputado del PP, Alejandro Fernández. - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha afirmado que el congreso del PP catalán que se celebrará el 27 de junio servirá para dar un nuevo impulso al proyecto: "Vamos a salir unidos, fuertes y con un proyecto ampliamente compartido".

Preguntado en una entrevista de 'La Vanguardia', recogida por Europa Press, si el congreso servirá para superar viejos pulsos entre familias y formar una dirección coral, ha respondido que "es posible, es necesario y va a ser así".

"Las discrepancias forman parte del pasado, y esto significa que trabajando conjuntamente las cosas funcionan", ha dicho el líder popular, que ha destacado el crecimiento en votos y escalos de los últimos 10 años.

SECRETARÍA GENERAL

Fernández, que opta a la reelección como presidente, ha explicado que la idea es ser alternativa al nacionalismo y al socialismo que han gobernado en los últimos 40 años, y a los que ve "responsables de la decadencia de Catalunya".

Sobre si ve necesario renovar el cargo de secretario general, que ostenta Santi Rodríguez, ha respondido que "uno de los pocos privilegios" que tiene es el de poder proponer quien ocupa este cargo y que, cuando llegue el momento, lo hará.

PUNTO DE INFLEXIÓN

Ha explicado que uno de los objetivos del congreso es conseguir una organización política que tenga "una mayor capacidad de penetración territorial y sea capaz de llegar a más sitios", y augura que esta cita será un punto de inflexión para lograrlo.

Preguntado por las aspiraciones electorales del PP catalán, ha explicado que el objetivo es tener fuerza suficiente para suprimir el impuesto de sucesiones, cambiar la ley de Vivienda y proteger la propiedad privada, así como cambiar la agenda política.