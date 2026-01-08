Alejandro Fernández (PP) acusa a Sánchez y Junqueras de pactar "su supervivencia" con la financiación

Archivo - El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, interviene en el debate del pleno de investidura, en el Parlament de Cataluña. Foto de archivo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder de ERC, Oriol Junqueras, de pactar "su supervivencia", en alusión al acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación.

En un mensaje en 'X' este jueves recogido por Europa Press, el dirigente popular ha equiparado el acuerdo de Sánchez y Junqueras con lo pactado en 2009: "Zapatero, Montilla y ERC pactaron un modelo de financiación 'singular' y que respetaría el 'principio de ordinalidad' ¿Os suena?".

"Sánchez y Junqueras han pactado su supervivencia como buenos trileros: malo para Catalunya y malo para toda España", ha subrayado Fernández.