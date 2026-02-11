Alejandro Fernández (PP) apunta a presunta corrupción en la FCF y acusa al Govern de encubrirla

Archivo - El presidente del Partido Popular catalán, Alejandro Fernández (c), en una imagen de archivo. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, ha apuntado este miércoles a una presunta corrupción en la Federación Catalana de Fútbol (FCF) y ha dicho que la entidad "no puede ser el chiringuito del PSC" y que el Govern no puede encubrir la situación, textualmente.

Lo han dicho en la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament, en la que el conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, se ha vuelto a someter a las preguntas de los grupos parlamentarios en sustitución del presidente, Salvador Illa, que sigue de baja médica.

"Los mismos atestados de los Mossos son demoledores: 213 certificados manipulados y 88 firmas de presidentes de clubes falsificadas. El asunto ha adquirido dimensiones escandalosas", ha dicho Fernández.

El dirigente popular también ha explicado que 440 clubes exigieron una asamblea extraordinaria que, según él, era competencia del Govern, y ha afirmado que la entidad Transparencia y Democracia en el Deporte ha anunciado que presentará una querella contra el conseller de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez.

Dalmau ha negado que el Govern encubra indicios de corrupción en ningún caso: "Si usted o cualquier persona tiene indicios de corrupción sobre alguna cuestión, sabe dónde se tiene que dirigir. Este Govern responderá con transparencia".