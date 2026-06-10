Alejandro Fernández (PP) tras la bendición de la Torre de Jesús: "No tengo palabras"

Alejandro Fernández - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, se ha referido a la misa oficiada en la Sagrada Familia de Barcelona por el Papa León XIV, que ha culminado con la bendición de la Torre de Jesucristo: "No tengo palabras para describir lo que acabamos de vivir en la Sagrada Familia".

"Muy orgulloso de ser catalán y español", ha añadido en un apunte en 'X' este miércoles recogido por Europa Press.

La bendición de la nueva torre por parte del Pontífice ha ido seguida de un espectáculo que ha combinado música, luz y drones que han proyectado la efigie del arquitecto Antoni Gaudí.