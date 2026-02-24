Alejandro Fernández (PP) critica la creación del Consell Assessor Feminista: "¡Motosierra ya!"

Archivo - El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, ha criticado que la Generalitat haya formalizado este martes la creación del Consell Assessor Feminista (CAF), un órgano consultivo para garantizar la transversalidad de género en la acción de todos los departamentos del Govern: "¡Motosierra ya!".

"Mesa, pacto, Mesa por el Pacto, grupo de Trabajo, Consorcio, observatorio... ahora tenemos el 'Consell Assessor': ¡Más socialistas a sueldo! ¡Motosierra ya!", ha expresado en un mensaje en X recogido por Europa Press en respuesta a un vídeo del Govern en el que se ve a la portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, anunciado la creación del CAF.

La constitución del CAF, que contará con entre 6 y 12 expertos, es la medida central de un acuerdo de Govern del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, del año pasado, y se prevé que el Consell se reúna dos veces al año y que elabore informes, propuestas y sugerencias de carácter orientativo.