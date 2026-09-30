Alejandro Fernández (PP) a Illa sobre financiación: "¿Me pide coraje para defender este truño?"

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, durante el Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 30 de septiembre de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha reiterado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, su oposición al modelo de financiación, y ha afirmado: "No lo quieren ni los suyos en el resto de España. ¿Y usted me pide coraje para defender este truño?".

Así se ha expresado este miércoles durante su intervención en la segunda jornada del Debate de Política General (DPG) en la Cámara catalana, en la que ha criticado también que la financiación "ni tiene una mayoría 'súperamplia" en Catalunya, con solo el apoyo de 68 diputados (frente a 67 en contra).

"El único que no tiene coraje para enfrentarse a Pedro Sánchez es usted, que vive sometido a Sánchez. No pida coraje a los demás, cuando lo único que demuestra es no tenerlo usted", ha agregado el líder popular después de que Illa le haya pedido coraje defender la financiación entre los suyos.

PIDE A ILLA HUMILDAD

Durante su intervención, Fernández ha acusado a Illa de huir de la realidad, le ha advertido de que no reconocer la existencia de los problemas imposibilita resolverlos, y le ha pedido humildad ante "su supuesta superioridad moral".

"Aspira a salvar la democracia en el planeta Tierra, pero es incapaz de organizar unas oposiciones de maestros; promete combatir las 'fake news' mundiales, pero no es capaz de controlar cuatro jabalíes en Collserola, se le escapan; asegura que trabajará para derrotar la internacional reaccionaria, pero hace dos años que no le llega puntual un Rodalies", ha sostenido.

En este sentido, le ha advertido de que durante su segunda parte de mandato "con esta actitud se continuará degradando el sistema educativo, se continuará degradando el sistema sanitario, el transporte público o la vivienda".

FISCALIDAD, EDUCACIÓN O VIVIENDA

Fernández ha avanzado que las propuestas de resolución que presentará su partido y que se votarán este jueves en el pleno irán dirigidas a los ámbitos de la política fiscal, la vivienda, la educación, la multirreincidencia y la inmigración.

En concreto, pide suprimir los impuestos de sucesiones, de patrimonio y deflactar el IRPF; proteger a los propietarios y dar libertad para vender o alquilar; más autoridad en las aulas, y una "inmigración legal, ordenada y que respete" las leyes.