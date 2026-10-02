Alejandro Fernández (PP) pide elecciones a Sánchez inmediatamente, "el lunes o cuando le plazca"

(I-D) La Portavoz Del PP En El Parlament, Lorena Roldán; El Presidente Del PP De Catalunya, Alejandro Fernández, Y El Secretario General, Juan Fernández, Tras La Junta Directiva Del Partido - PP

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha exigido este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones inmediatamente, "el lunes o cuando le plazca".

Lo ha dicho en la Junta Directiva del partido en Barcelona, después de que Sánchez haya anunciado una reflexión durante el fin de semana para decidir si convoca comicios tras el rechazo del Congreso (con los votos del PP, de Vox, de Junts y de UPN) a los decretos de vivienda.

"Señor Sánchez, acabe ya con la agonía. No hace falta que se conozca sí mismo durante este fin de semana. Convoque inmediatamente elecciones y dé la voz al pueblo español", ha sostenido Fernández durante su intervención.

El líder de los populares catalanes ha asegurado que "el cambio político en España es especialmente necesario en Catalunya y será especialmente positivo para Catalunya", y ha afirmado que ese cambio político facilitará el acceso a la vivienda.

"En cualquier sociedad democrática sana, un presidente que reiteradamente es incapaz de aprobar presupuestos, que ha visto cómo su entorno laboral e incluso personal o está en la cárcel o está en los tribunales, que es incapaz de aprobar ni una sola propuesta estrella porque ha perdido completamente la mayoría parlamentaria, ya se habría ido", ha señalado Fernández.

"FACILITAR EN LUGAR DE DESPROTEGER"

En cuanto a las medidas de los decretos que se han tumbado en el Congreso, ha dicho son las que hace años que la izquierda lleva ensayando en Catalunya y que "han llevado a la catástrofe".

Fernández ha subrayado que la política de vivienda no genera "milagros de un día para otro", pero ha apuntado que se pueden hacer cosas y que el PP lo ha demostrado en otras ocasiones en las que ha tenido la oportunidad de gobernar.

"Se resume en una idea esencial, que es facilitar en lugar de desproteger. Facilitar en primer lugar a aquel que quiere construir bajándole los impuestos, suprimiendo trabas burocráticas o, sobre todo, eliminando esas condiciones absolutamente draconianas", ha agregado.

También ha defendido proteger y dar seguridad a los propietarios que "están deseando poner sus inmuebles en el mercado del alquiler pero que no lo hacen porque no disponen de seguridad jurídica".

"Las medidas que se pretendían aprobar en el Congreso son una invitación a la inquiocupación. Es decir, firmar un contrato de alquiler y dejar de pagar porque te da la gana", ha sostenido.

Y ha destacado que también es necesario ayudar a los jóvenes que desean comprar o alquilar su primera vivienda, y ha criticado: "Detrás de todas esas palabrerías llenas de buenas intenciones de la izquierda hay una enorme perversión en lo que se pretendía aprobar".

CAMBIO POLÍTICO DEL PP

Finalmente, ha afirmado que el cambio político impulsado por el PP va a permitir bajas los impuestos, aunque ha asegurado que "se mantendrá de manera indiscutible el sistema sanitario público y el sistema educativo público".

También más seguridad ciudadana; una "inmigración legal, ordenada y que respete" el ordenamiento jurídico; certeza en el suministro energético; gestión del agua; supresión de la cultura del 'no a todo' en las infraestructuras como el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, y mejora del sistema educativo.

Ha concluido que el cambio político en España "va a traer libertad, respeto y pluralismo", y que, de la mano de Alberto Núñez Feijóo, se garantizará la igualdad entre todos los españoles.