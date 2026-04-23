Alejandro Fernández (PP) reivindica la "libertad" lingüística y cultural en Catalunya

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, en declaraciones a periodistas - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha reivindicado este jueves en la Diada de Sant Jordi la "libertad" tanto del ámbito lingüístico como de la creación cultural en Catalunya.

"La producción cultural tiene que ser plenamente libre, solo con el límite del respecto y la dignidad de las personas", ha sostenido en declaraciones a periodistas en la carpa del PP en Barcelona.

Fernández ha subrayado la importancia de la lectura en un día como Sant Jordi y ha lamentado los datos de los informes educativos sobre comprensión lectora, que ha tildado de "grave problema".

Por otro lado, ha celebrado la "recuperación sustancial" del sector editorial, pero ha reclamando a las administraciones públicas ayudar más a este sector en el ámbito de la producción y la promoción.

Y ha concluido: "El libro es el producto cultural que exige más esfuerzo a la persona, pero que a cambio te ofrece una recompensa absolutamente incomparable".