Alejandro Fernández (PP) reprocha a Illa sus "excusas" por PISA y le exige cambios estructurales

El presidente del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, interviene durante una sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, ha reprochado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sus "excusas" por el error en la muestra del informe PISA y le ha exigido cambios estructurales si quiere contar con el PP en el debate sobre la Educación.

En su turno de réplica tras la comparecencia de Illa en la Cámara catalana este miércoles, Fernández ha acusado al Govern de ocultar deliberadamente los datos en PISA y ha sostenido que "si el pacto nacional sobre la educación es reforzar el pacto por el fracaso y no cambia lo esencial" en este ámbito, el Govern no podrá contar con su formación.

"Usted hace lo que le da la gana, que es profundizar en unos errores que nos han conducido al desastre y encima decirnos que es que no tenemos sensibilidad ni vocación de diálogo, etcétera. Yo no he visto vocación genuina de cambios en su intervención, más que algunas cosas cosméticas y muchísimas excusas", ha criticado el dirigente popular.

En este sentido, y tras reiterar que Illa es el máximo responsable de la situación educativa, ha planteado una serie de propuestas basadas en el "gradualismo frente al fanatismo ideológico" en cuestiones como la inclusión de alumnos con necesidades especiales o inmigrantes recién llegados, o la inmersión lingüística.

"La obsesión de convertir en el balneario al que me refería las aulas les perjudica a ellos porque no entienden nada, porque no han tenido el procedimiento previo de integración y además ralentiza a los demás", ha concluido Fernández, que ha defendido que no es de ser insensible decir que hay alumnos con necesidades especiales que no se pueden incorporar a la línea educativa convencional.