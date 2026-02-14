Alejandro Fernández (PP): "Si no hay derecho a la propiedad privada no hay democracia ni libertad"

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, durante una sesión de control, en el Parlament de Catalunya, a 28 de enero de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

TARRAGONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, ha afirmado este sábado que para la izquierda existe el derecho a la vivienda pero no el de la propiedad privada, y ha apuntado: "Si no hay derecho a la propiedad privada no hay democracia ni hay libertad".

Así se ha expresado en el acto del PP sobre vivienda 'Més Habitatge' en Vila-Seca (Tarragona), junto a la presidenta del partido en Tarragona Maria Mercè Martorell, donde ha defendido que "no pueden ser los privados los que con sus propiedades garanticen el derecho a la vivienda de los demás".

"Las consecuencias del desarrollo de ese principio perverso ideológico, el de que no existe el derecho a la propiedad privada, tiene consecuencias especialmente nefastas en Catalunya", ha agregado.

Fernández ha valorado así la situación de la vivienda el mismo día en el que se han publicado los informes encargados por la Generalitat a juristas y un exmagistrado del Tribunal Constitucional (TC), que avalan prohibir la compra especulativa de vivienda en zonas de mercado tensionado, aunque no ha hecho referencia explícita.

"SON UNOS INCOMPETENTES"

Para Fernández, los poderes públicos son quienes deben garantizar el derecho a la vivienda, pero "no lo hacen porque son unos incompetentes y acaban siempre de manera encubierta expropiando y amargándole la vida al que tiene un apartamentito en la playa".

"Lo que ha destrozado el mercado de la vivienda es el modelo Colau, que se ha extendido como modelo en Catalunya en la 'Llei d'Habitatge' y como modelo nacional por parte de Sánchez en la Ley de Vivienda. Las malas ideas son profundamente contagiosas", ha concluido el líder popular.

Ha abogado por "ofrecer seguridad, tranquilidad y protección a los propietarios", ofrecer facilidades a quienes quieran construir con menos trabas, más colaboración público-privada y más libertad, ha dicho, para poder hacerlo.

"Y, finalmente, ayudar a los jóvenes que quieren comprar y alquilar su primera vivienda con menos impuestos y ayudas directas, aquí sí merece la pena la ayuda directa", ha zanjado.