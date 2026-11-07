Alejandro Fernández promete una reforma educativa y pide recuperar "la cultura del esfuerzo"

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, durante el acto de precampaña del PP en Barcelona este sábado - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha pedido este sábado recuperar dos principios no estrictamente ideológicos ni de gestión, para impulsar el nivel educativo: "la cultura del esfuerzo" y la autoridad del profesor.

Lo ha manifestado en un acto de precampaña del PP en la biblioteca Foix del barrio de Sarrià de Barcelona, que ha abierto el presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, con participación del secretario general del PP, Miguel Tellado, y el candidato al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol.

Según Fernández, la educación acumula los peores datos de calidad de la historia, con Catalunya al frente como referente negativo: "Vamos a reformar el sistema educativo".

"Una nación con un mal sistema educativo es una nación sin futuro", ha dicho, y ha asegurado que quienes como él estudiaron en la educación pública tenían la certeza de que el sistema les proporcionaría un ascensor social si se esforzaban y hacían bien las cosas.

Ve necesario recuperar la cultura del esfuerzo, "extraordinariamente importante" para la gente más humilde, así como la autoridad del profesor, de forma que sea respetado por las autoridades y también por sus alumnos.

VIVIENDA, SEGURIDAD, AGUA Y ENERGÍA

Fernández vaticina que será la campaña de la vivienda y de la seguridad, pero que hay otros temas que no aparecen entre las principales preocupaciones de la población pero también importantes, como el agua: considera que Catalunya vivió el año pasado imágenes "dignas de la posguerra" por la sequía.

También ha puesto el foco en la energía, sobre la que ha dicho que o sube el precio radicalmente o hay un apagón masivo, y ha defendido que las renovables son imprescindibles, pero las nucleares también: "No hay un palo que toquen y no lo destrocen", ha dicho en referencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez y sus socios de Gobierno.

EL PP, "LA MEJOR HOJA DE SERVICIOS"

Fernández ha defendido que el PP tiene "la mejor hoja de servicios a España" y que, a lo largo de su historia, ha tenido muchísimos aciertos y algunos errores, de los que derivaron las etapas difíciles, pero que sigue siendo la formación mejor organizada.

En relación a las elecciones generales del 29 de noviembre, ha asegurado que varias personas se le han acercado para preguntar qué podrían hacer estos días previos a los comicios, además de votarles.

Fernández ha propuesto a los presentes que elaboren una lista, "no una lista negra como las del PSOE con los periodistas, sino una lista blanca" con familiares, amigos y conocidos que podrían tener dudas con respecto a qué formación votar, y tomarse un café con ellos para atraerlos.

Él ya lo está haciendo, con "disciplina y paciencia franciscana", y ha dicho que el resultado está siendo extraordinariamente positivo.

Ha añadido que la pregunta final de muchas estas personas está relacionada con el "nivel de degradación de las instituciones" durante 8 años de 'sanchismo' y que la duda que les aborda es si el PP va a hacer todo lo que él les comenta, a lo que ha respondido que a su formación no le va a temblar el pulso para hacer lo que España necesita.

En este sentido, ha defendido al candidato a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo: "Atesora las cualidades que exige el tiempo recio que nos está tocando vivir".