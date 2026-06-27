Alejandro Fernández, reelegido presidente del PP catalán con el 97,51% de votos

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández - LORENA SOPENA / EUROPA PRESS
BARCELONA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
Alejandro Fernández ha sido reelegido presidente del PP de Catalunya este sábado en el XVI Congreso del partido celebrado en Barcelona, con el 97,51% de los votos.
Así lo ha anunciado el presidente del Congreso y hasta ahora secretario general, Santi Rodríguez, tras la votación.
Además, se ha elegido a Juan Fernández como nuevo secretario general del partido.
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