Alejandro Fernández, reelegido presidente del PP catalán con el 97,51% de votos

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández - LORENA SOPENA / EUROPA PRESS

BARCELONA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alejandro Fernández ha sido reelegido presidente del PP de Catalunya este sábado en el XVI Congreso del partido celebrado en Barcelona, con el 97,51% de los votos.

Así lo ha anunciado el presidente del Congreso y hasta ahora secretario general, Santi Rodríguez, tras la votación.

Además, se ha elegido a Juan Fernández como nuevo secretario general del partido.

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