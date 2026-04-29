Alella (Barcelona) se convierte en el municipio catalán con mayor renta, 35.425 euros en 2023

Mapa de los municipios de Catalunya por la renta familiar disponible por habitante en 2023 - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Alella (Barcelona) se ha situado por primera vez como el municipio de Catalunya con un nivel de renta per cápita más elevado, entre los municipios de al menos 1.000 habitantes, con 35.425 euros en 2023, más de un 30% más que el año anterior, según datos compartidos por el Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) este miércoles en un comunicado.

Le siguen Matadepera, con una renta por habitante de 34.766 euros, Sant Just Desvern (33.256 euros) y Cabrils (31.280), todos en la provincia de Barcelona y que superan en más de un 50% la media catalana, que se situó en 20.789 euros, y Sant Cugat del Vallès, Tiana y Teià, también en Barcelona.

En el sentido contrario, 5 municipios cuentan con una renta per cápita por debajo del 70% de la media catalana, que son Santa Margarida de Montbui (Barcelona), con una renta de 14.390 euros; el Perelló (Tarragona), con 14.198 euros; Castelló d'Empúries (Girona), con 14.136 euros; Lloret de Mar (Girona), con 14.009 euros, y Salt (Girona), con 13.633 euros.

En relación con el año anterior, en 2023 casi todos los municipios estudiados, 464 de 470, registraron un aumento de la renta per cápita, con una media del 8,5% en el conjunto de Catalunya, y entre los que destacan los incrementos de más de un 30% en Alella y Montferrer i Castellbó (Lleida).

COMARCAS

Por comarcas, la renta por habitante ha aumentado en todas ellas, siendo el Alt Camp donde se ha registrado el mayor incremento (12,8%), seguido del Barcelonès (10,9%), el Solsonès (10,7%) y el Alt Urgell (10,4%), mientras que ha aumentado en menor medida en el Montsià (5,9%) y el Baix Penedès (5,1%).

El Barcelonès se mantiene como la comarca catalana con mayor renta familiar disponible bruta por habitante, con una media de 23.632 euros, un 13,7% más que la media catalana, junto con las comarcas del Vallès Occidental (21.314 euros), el Baix Llobregat (21.188), el Garraf (20.950) y el Maresme (20.916).