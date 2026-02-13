La Aliança Catalunya 2030 incorpora al ICAB y la Fundació Carulla y alcanza 97 miembros

El director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, Arnau Queralt, y la decana del ICAB, Cristina Vallejo. - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) y la Fundació Carulla se han adherido al Acuerdo nacional por la Agenda 2030 en Catalunya, convirtiéndose así en miembros de la Aliança Catalunya 2030, que alcanza 97 miembros, ha informado el Govern este viernes en un comunicado.

Así, con la incorporación de ambas entidades, el grupo roza el centenar de organizaciones miembro, tanto públicas como privadas, y entre las que se incluye el propio Govern de la Generalitat, y que "se han comprometido formalmente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030".

La Aliança Catalunya 2030 fue constituida en febrero de 2020, en respuesta a un mandato del Parlament para impulsar la alianza de diferentes actores que contribuyan al cumplimiento de los ODS a través de compromisos concretos.

VALLEJO Y ESTEVE

Desde el ICAB, la decana del colegio, Cristina Vallejo, se ha comprometido en nombre de la entidad a velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades, a desarrollar el compromiso y las alianzas que impulsen la sostenibilidad dentro del ICAB y a promover cambios que impacten positivamente en la sociedad, entre otros.

Por otro lado, la directora de la Fundació Carulla, Marta Esteve, se ha comprometido a promover la educación cultural en torno a la sostenibilidad, así como a fomentar la educación artística comunitaria en el barrio del Poblenou, en Barcelona, mediante proyectos culturales o el acceso a jóvenes al equipamiento de la fundación.