La Alianza para la Vacunación Infantil inmuniza de neumonía a 11,7 millones de niños en África

Forma parte la Fundación La Cov. (EUROPA PRESS) -

La Alianza para la Vacunación Infantil, una iniciativa que impulsa desde 2008 la Fundación La Caixa junto a Gavi, the Vaccine Alliance, el apoyo de la Fundación Gates y la colaboración del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), ha inmunizado a más de 11,7 millones de niños de zonas vulnerables de África que no tienen acceso a las vacunas, en su mayor parte contra la neumonía.

Según informa este martes la fundación en un comunicado, ha sido gracias a las aportaciones de la Fundación La Caixa, las donaciones realizadas por cerca de 7.000 empresas de toda España y las aportaciones de ciudadanos.

A través de la fórmula 'matching fund', todas las donaciones recibidas se multiplican por 4, y así con la fórmula 1=4, por cada euro donado la Fundación La Caixa añade otro y la Fundación Gates dos euros más.

En los últimos seis años, estos fondos conseguidos por la Fundación La Caixa han permitido financiar el 100% del gasto de los programas de vacunación contra la neumonía en Mozambique y el 25% en Etiopía durante 2021 y 2022.

En 2025, la Fundación La Caixa, primer socio privado de Gavi, the Vaccine Alliance en Europa, ha renovado su compromiso con la asociación por decimoséptimo año consecutivo para hacer su aportación anual, que duplica todas las donaciones realizadas a esta alianza.

Por su parte, la Fundación Gates, que en 2011 lanzó la iniciativa 'matching fund', también mantiene su compromiso de duplicar la suma de todos los fondos aportados a Gavi en 2025, mientras ISGlobal, que se unió a esta alianza como socio estratégico en 2014, sigue aportando al proyecto su experiencia científica y académica.

MÁS DE 1.200 MILLONES DE NIÑOS

Gavi, the Vaccine Alliance es una alianza público-privada que une a países en vías de desarrollo con los donantes, incluidos los gobiernos, la OMS, Unicef, el Banco Mundial, la industria de la vacunación, la sociedad civil, la Fundación Gates y otros socios.

Desde sus inicios en 2000, su misión ha sido reducir la pobreza y proteger el mundo contra la amenaza de epidemia y pandemias, y ha ayudado a vacunar a más de 1.200 millones de niños en 78 países, evitando así 20,6 millones de muertes prematuras entre 2000 y 2024.