Alicia Giménez Bartlett celebra 30 años de su personaje Petra Delicado: "Significa muchísimo"

La escritora Alicia Giménez Bartlett presenta su nueva novela 'Bajo el cielo infernal' (Destino) - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La escritora Alicia Giménez Bartlett celebra 30 años de su personaje de la inspectora Petra Delicado con la novela 'Bajo el cielo infernal' (Destino): "Significa muchísimo", ha dicho este miércoles en un encuentro con medios entre los que se encontraba Europa Press.

Ha explicado: "Es cierto que dos grandes premios que tengo, el Nadal y el Planeta, no son con libros de Petra, pero las traducciones, las adaptaciones a televisión, el contacto con la gente que te escribe o viene y te dice 'me ha salvado la vida porque estaba en el hospital con mal humor, he leído esto y me he reído', son cosas que calan en un escritor. Eso me lo ha dado más Petra que ninguna otra cosa".

"Es un personaje muy importante para mí. Ahora, el día que vea que me repito demasiado, las ideas no me vienen, que yo misma me canso, al convento", ha dicho, recordando que siempre ha bromeado que el final del personaje sería ese, en un tópico español de la pecadora al convento.

Giménez Bartlett, ataviada con una camiseta que rezaba 'No risk No story', ha dicho que con esta novela, la decimotercera de la serie iniciada en 1996 con 'Ritos de muerte', se ha sentido "bastante cómoda" en la escritura.

'Bajo el cielo infernal', que se publica este miércoles, parte del hallazgo del cadáver en La Mina (Barcelona) de un jesuita, dedicado a la rehabilitación de jóvenes con problemas, cuya investigación recae en una Petra Delicado que acaba de quedar viuda y que el descubrimiento de la alcoholemia de la víctima cambia la investigación.

Giménez Bartlett (Almansa, 1951) ha asegurado que es una trama de "las más complicadas" que ha escrito, en la que Petra Delicado está cabreada con el mundo, incluso con su fiel subinspector Fermín Garzón y en la que ha afrontado sin miedo tratar un tema relacionado con la Iglesia católica, que ha dicho que no sale muy bien parada, y en la que busca reivindicar La Mina ante el estigma que todavía tiene.

Ha afirmado que en la novela se ve a una Petra "más que triste, rabiosa" tras la muerte de su pareja y para el que le ha servido su propia rabia tras la experiencia personal y que una manera de sacársela ha sido enfocarla en el personaje.

DIFÍCIL SORPRENDER

Preguntada por los cambios en la novela negra desde la primera novela hasta la actualidad con el auge del 'true crime', Giménez Bartlett ha dicho que si se intenta hacer "cambios espectaculares, normalmente nadie se sorprende, se lo saben todo. Ya hace mucho tiempo que no puedes sorprender a la gente".

Para ella, de cara a acercar la obra al lector es básica la personalidad del detective, la verosimilitud de la trama y el estilo, que esté bien escrito: "También se publica en novela negra cada porquería que no veas".

La escritora ha dicho que el estilo es el baremo de calidad, evitando frases hechas o un vocabulario muy pobre, y ha subrayado que le encantan los diálogos sin ser "políticamente correctos" e introducir notas de humor.

"Estamos en un país donde en todos los sitios el humor está en calle", ha dicho Giménez Bartlett, quien ha dicho que le encanta hacer trabajo de campo en ese aspecto.

Giménez Bartlett ha dicho que prefiere evitar la tecnología en sus novelas porque cree que puede alejar al lector, a lo que le ayuda que no haya una temporalidad muy marcada en sus novelas, y ha subrayado que lo que funciona son las pasiones básicos como el amor, el odio o la venganza.