Aliseda nombra a Francisco López director territorial de Catalunya

El nuevo director territorial de Catalunya de Aliseda, Francisco López Ramón - ALISEDA

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aliseda, consultora y asset manager inmobiliario, ha nombrado a Francisco López Ramón nuevo director territorial de Catalunya, con el objetivo de reforzar su presencia en "uno de los mercados inmobiliarios más estratégicos del país e impulsar nuevas oportunidades de negocio vinculadas a la consultoría, el asset management y la originación de operaciones inmobiliarias".

López Ramón cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector inmobiliario y una amplia trayectoria en posiciones de alta dirección dentro de compañías líderes como BNP Paribas Real Estate y CBRE, informa la consultora este jueves en un comunicado.

Antes de incorporarse a Aliseda, ocupó en BNP Paribas Real Estate el cargo de Head of Hotels Spain y Managing Director Catalunya-Valencia, desde donde lideró la actividad de la compañía en estos mercados y "reforzó su posicionamiento en segmentos estratégicos" como hospitality, living, inversión y capital markets.

A lo largo de su carrera, López Ramón ha trabajado estrechamente con inversores institucionales, family offices, promotores, entidades financieras, aseguradoras y propietarios, desarrollando una sólida red de relaciones en el mercado catalán y un profundo conocimiento del ecosistema inversor e inmobiliario de la región.

TODAS LAS FASES INMOBILIARIAS

Su incorporación "refuerza la capacidad de Aliseda para acompañar a inversores, family offices, promotores y propietarios en todas las fases del ciclo del activo inmobiliario, desde la identificación de oportunidades y el análisis de mercado hasta la definición estratégica, reposicionamiento y comercialización de proyectos", con especial foco en la generación de nuevas oportunidades en el segmento terciario.

"Catalunya es un mercado estratégico para Aliseda por su elevado atractivo inversor, el peso del capital privado y la capacidad de generar oportunidades en segmentos como el terciario, el residencial y los activos con potencial de transformación. La incorporación de Francisco refuerza nuestra propuesta de valor en la región con un perfil de primer nivel", ha asegurado el ceo de Aliseda, Eduard Mendiluce.