Almirall desembolsa su emisión de obligaciones simples por hasta 250 millones

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Almirall ha procedido al cierre y desembolso de su emisión de obligaciones simples de rango sénior por un importe nominal agregado de 250 millones de euros, con un tipo de interés fijo anual del 3,75% y con vencimiento en 2031.

Según ha informado este miércoles la biofarmacéutica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las obligaciones "han sido colocadas entre inversores cualificados por ciertas entidades financieras" que han actuado como coordinadoras globales y colocadoras de la emisión, respectivamente.

El pasado 2 de diciembre, la compañía indicó que los fondos obtenidos con esta emisión de obligaciones se destinarán a amortizar íntegramente un importe nominal agregado de 300 millones de euros del principal de las obligaciones de rango sénior emitidas por la compañía con vencimiento en 2026, así como a pagar los costes y los gastos relacionados con la emisión.