Almirall prevé acelerar en I+D en 2026, impulsada por un "crecimiento económico sostenido"

Almirall cuenta con tres ensayos clínicos de prueba de concepto en marcha y prevé iniciar otros tres en 2026

BARCELONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Almirall prevé invertir de forma sostenible en su capacidad de I+D y en sus soluciones en el sector de la dermatología médica en 2026, con el objetivo de "impulsar aún más su liderazgo científico" y gracias a la trayectoria de crecimiento económico de la compañía, ha explicado este miércoles en un comunicado.

La biofarmacéutica ha recordado que, a lo largo de 2025, ha cumplido con sus objetivos para el ejercicio y ha confirmado las previsiones de anotar una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR, por sus siglas en inglés) de las ventas netas a doble dígito hasta 2030, "con una expansión significativa del margen".

"Esta trayectoria de crecimiento permite a Almirall continuar invirtiendo de forma sostenible en sus principales capacidades de I+D y en su 'pipeline' dedicado a la dermatología médica", ha confiado la compañía, que cerró los nueve primeros meses del ejercicio, el último período con cifras disponibles, con ventas netas de 820,7 millones de euros y un beneficio de 39,1 millones de euros.

El consejero delegado y presidente, Carlos Gallardo, ha afirmado que el avance de Almirall en la investigación es posible gracias a las inversiones sostenidas realizadas, así como a la "experiencia, capacidades científicas e infraestructura", que son factores clave de su liderazgo en dermatología médica, textualmente.

Actualmente, ha relatado Gallardo, la empresa tiene en marcha tres ensayos clínicos de Prueba de Concepto y prevé iniciar otros tres antes de que finalice el ejercicio, "lo que constituye un hito en la trayectoria de Almirall".