Almodóvar lamenta la guerra en Oriente Medio "por el delirio del grotesco presidente norteamericano"

El director Pedro Almodóvar durante el photocall de la entrega de los 70 Premis RNE Sant Jordi de cine, a 21 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Presentados por Silvia Abril y Gemma Nierga, los premios condecoran la película ‘Los Domingos’ - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director de cine Pedro Almodóvar ha lamentado el contexto actual de guerras en Oriente Medio "provocadas por el delirio del grotesco presidente norteamericano, vulnerando el derecho internacional y, de paso, el respeto a todos los derechos humanos".

Lo ha dicho este martes en la gala de los 70 Premis RNE Sant Jordi de cinematografía, que se ha celebrado en el Teatre Lliure de Montjuïc, en Barcelona, y donde ha recibido el Premio de Honor y ha recordado sus inicios en el cine.

En su intervención Almodóvar ha dicho que quiere unir su voz a la de "miles de personas que claman por la paz en Ucrania, contra el genocidio de Gaza y por el fin de todas las guerras en Oriente Medio".