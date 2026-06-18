Alosa, Momi Maiga, Irene Reig y Montserrat Torrent, ganadoras de los VII Premis Alícia

Archivo - Giulietta Vidal e Irene Romo, integrantes del dúo Alosa. - JUAN MIGUEL MORALES LOPEZ - ENDERROCK - Archivo

BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los VII Premis Alícia 2026, organizados por la Acadèmia Catalana de la Música, han reconocido a Alosa, Momi Maiga, Irene Reig y Montserrat Torrent, informa la academia, que también ha celebrado el 15 aniversario de la entidad.

En el acto, que ha tenido lugar en L'Auditori de Barcelona, ha reivindicado la música "como una construcción colectiva" y ha querido reconocer la contribución de las personas y profesionales que la hacen posible.

AUTORÍA, DIRECTO Y PRODUCCIÓN

En esta edición se ha concedido el premio Alícia 2026 a la Autoría a Irene Reig por la composición del disco 'Ànima', que fusiona el jazz, la música clásica y las melodías de raíz tradicional y que "explora diferente emociones y etapas de la vida a través de la creación musical contemporánea".

El premio Alícia 2026 al Directo ha sido para el concierto 'Llibre Vermell. Sons del passat a ritme del present', una producción compartida por la Companyia Elèctrica Dharma, la Coral Sant Medir, La Caravaggia y el Esbart Ciutat Comtal, que "actualiza y reinterpreta el patrimonio musical medieval desde una mirada contemporánea".

En la categoría de Producción Discográfica, el galardón ha reconocido a 'Big Band vol.1' de Lluc Casares, el primer trabajo del músico en formato 'big band', con el que "consolida su trayectoria dentro del ámbito del jazz orquestal contemporáneo".

INTERPRETACIÓN, INTERDISCIPLINA Y TALENTO EMERGENTE

Momi Maiga ha recibido el premio Alícia a la Interpretación por su gira 'Kairo', un proyecto que "establece puentes entre la tradición musical de África occidental y sonoridades del jazz, el flamenco y la música clásica".

En la categoría de Interdisciplina, se ha premiado la ópera 'Benjamin a Portbou', presentada en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, con música y dirección de Antoni Ros-Marbà y dirección escénica de Anna Ponces, una creación que integra lenguajes musicales, escénicos y visuales en una pieza "de carácter contemporáneo inspirada en la figura de Walter Benjamin".

El galardón al Talento emergente ha sido para el dúo Alosa, integrado por Giulietta Vidal e Irene Romo, con una propuesta "de raíz tradicional que se ha consolidado como una de las voces emergentes con más proyección de la escena musical en Catalunya".

INTERNACIONALIZACIÓN, PERIODISMO Y PROYECTO SOCIAL

En la categoría de Internacionalización, el premio se ha otorgado a la Associació Catalana d'Escoles de Música (ACEM), por la organización del 15 RITMIKS. Festival de Joves Músics Europeus, un encuentro que, entre el 29 y 31 de mayo de 2025, reunió a más de 4.000 jóvenes de 18 países en más de 300 conciertos por Catalunya.

El premio Alícia 2026 al Periodismo y Divulgación Musical se lo ha llevado el programa 'Tots els matins del món', de Catalunya Música, por su "trabajo continuado de difusión de la música clásica y contemporánea con un lenguaje cercano y accesible".

El reconocimiento al Proyecto Social y Educativo ha sido para la Xarxa de Cases de la Música por sus dos décadas de trabajo "impulsando la formación, creación y acceso a la música en diferentes territorios, así como la generación de nuevos espacios de participación cultural".