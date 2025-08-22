Alstom impugna un concurso de TMB que le excluye por supuestos vínculos con el conflicto en Gaza

Archivo - Varias personas en el metro, a 22 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de trenes francés Alstom ha impugnado un concurso de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) que le excluye de participar por sus supuestos vínculos con el conflicto en Gaza, acusación que han descartado.

"Alstom no tiene ninguna actividad dentro ni relacionada con los territorios palestinos ocupados", asegura la compañía en un comunicado, donde también piden que se les retire de la lista redactada por la ONU sobre las empresas con presuntas relaciones con el conflicto.

El fabricante ferroviario francés señala que llevan solicitando formalmente ser eliminados de esta base de datos desde diciembre de 2023, y han reiterado dicha solicitud tanto en octubre del año pasado como este mismo julio.

La compañía subraya que es una organización global firmemente comprometida con los principios de derechos humanos y la responsabilidad social corporativa: "Mantenemos rigurosos estándares éticos en todas nuestras operaciones y en todas las regiones donde tenemos presencia".

"Tanto en Catalunya como en cualquiera de los territorios y países donde está presente Alstom, el respeto a los derechos humanos, el compromiso ético y el cumplimiento de las legislaciones internacionales y nacionales es una máxima la compañía", han apuntado.