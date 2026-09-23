El Alt Pirineu i Aran (Lleida) definen propuestas específicas de vivienda para la alta montaña

Imagen de la asamblea general de la Taula d'Habitatge de l'Alt Pirineu i Aran (Lleida). - GOVERN DE LA GENERALITAT

LLEIDA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Taula d'Habitatge de l'Alt Pirineu i Aran (Lleida) ha celebrado este miércoles su asamblea general, que ha contado con un espacio participativo para elaborar propuestas específicas que puedan incorporar la perspectiva de la alta montaña en el futuro Pla Específic d'Habitatge de les Àrees Rurals (Pehar).

El encuentro ha reunido a una treintena de personas vinculadas con el ámbito de la vivienda, entre representantes políticos y técnicos de las administraciones locales y otros agentes, y ha permitido "compartir el trabajo desarrollado durante el último periodo" del organismo, informa la conselleria de Territorio en un comunicado este miércoles.

Durante la sesión, los representantes de diferentes ámbitos del territorio han hecho propuestas concretas para adaptar los instrumentos de vivienda a la realidad territorial de la alta montaña, en el marco del Pehar que está elaborando el departamento de Territorio de la Generalitat, y que busca incorporar una "mirada específica" de esta realidad.

La Taula es un organismo público privado impulsado por el Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (Idapa) y el Ateneu Cooperatiu de l'Alt Pirineu i Aran (Acapa) con el objetivo de facilitar el conocimiento, coordinación e identificación de recursos y actuaciones en el ámbito de la vivienda.

Hasta la fecha, ha colaborado con los municipios del territorio y otros agentes en asuntos como la regularización de las viviendas de uso turístico, iniciativas de masovería urbana o urbanismo.