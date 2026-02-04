Altimiras (Eurecat): Innovación y tecnología deben ser una fuerza de "inclusión social y paz"

Cartel de la conferencia Cassandra. - EURECAT

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Eurecat, Daniel Altimiras, ha afirmado que la innovación y el progreso tecnológico deben ser una fuerza de "inclusión social y paz" que, de una forma colaborativa, transforme las palabras en acciones, la innovación en resiliencia y la colaboración en impacto a largo plazo.

Así lo ha dicho este miércoles durante la presentación de las jornadas 'Cassandra Conference', organizadas por el centro tecnológico Eurecat, y que reunirá durante dos días a diferentes expertos, activistas y líderes políticos para debatir y abordar las consecuencias sociopolíticas más urgentes del cambio climático.

"Desde Eurecat estamos reforzando un modelo de innovación inclusiva, anticipadora y conectada globalmente", que no aporte soluciones prediseñadas, textualmente, sino basada en la colaboración con actores locales que sean capaces de trasladar el conocimiento científico global en acciones sostenibles, ha explicado Altimiras.

FERNÁNDEZ DE LOSADA

El secretario de Asuntos Europeos de la Generalitat, Agustí Fernández de Losada, también ha participado en la presentación de la jornada, en la que ha remarcado que la sociedad asiste a "un momento de redefinición del orden global", marcado por la crisis climática y el incremento de las desigualdades.

"En este contexto, desde el Govern creemos que el multilateralismo y la colaboración son el camino a seguir, pero debemos enfrentar la redefinición de este multilateralismo", ha afirmado Fernández de Losada, tras defender la creación de un sistema más colaborativo entre todos los países y que incluya también a instituciones y agencias de todo el mundo.

STEPHAN Y PALMIERI

La abogada y miembro del International Water Resources Association (IRWA), Raya Stephan, y el presidente de la sección de relaciones exteriores del European Economic and Social Committee de la Unión Europea, Stefano Palmieri, también han participado en la primera sesión de la jornada, que cuenta con el apoyo de más de 200 instituciones, organizaciones sin ánimo de lucro y universidades.

Según Palmieri, el cambio climático crea retos sociopolíticos, ya que no sólo requiere de inversiones, sino que puede llegar a generar inestabilidad política y ha recordado que hasta 3.600 millones de personas viven en zonas altamente vulnerables al cambio climático, "una palanca de movimientos migratorios" que, ha estimado, puede movilizar a millones de personas para 2050.

Stephan ha afirmado que "el agua es el primer indicador del cambio climático", y resaltado que el trabajo de organismos como IWRA es el de facilitar la ampliación del conocimiento y trabajar con las comunidades afectadas por los riesgos climáticos.