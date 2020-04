Los alumnos catalanes tendrán más opciones donde elegir esta Selectividad

Todos los estudiantes podrán aspirar a la máxima nota y se mantiene el temario

Los alumnos catalanes que se examinen en la Selectividad este curso, unos 35.000 estudiantes, podrán elegir entre más opciones las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) gracias a la flexibilización de las opciones de examen de las 29 asignaturas que conforman las pruebas, previstas del 7 al 9 de julio.

Esto permitirá que tanto un alumno que ha conseguido realizar todo el curso, como el que no ha podido finalizar telemáticamente el año puedan aspirar a la máxima nota bajo la filosofía de que el estudiante muestre lo que sabe y no lo que no sabe.

En declaraciones a los medios, el secretario general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Lluís Baulenas, ha afirmado que el objetivo es que "ningún estudiante quede atrapado en una pregunta obligatoria que sea una parte de la materia que no ha podido hacer".

"Cada estudiante podrá adaptar su Selectividad en función de lo que haya hecho eligiendo sus opciones", ha agregado Baulenas, que ha agregado que los alumnos podrán seleccionar las preguntas a las que responden del contenido curso --el 75% del curso está hecho-- con la posibilidad de tener la máxima nota.

Este es el resultado de la flexibilización introducida por comisión organizadora de las PAU, donde están representadas las siete universidades públicas del sistema universitario catalán, y que no comportará una reducción de los temarios, ha informado en un comunicado la Secretaría de Universidades de la Generalitat este viernes.

De este modo, la adaptación preservará en cada asignatura, tanto como sea posible, la tipología y estructura interna habitual de los ejercicios, problemas y cuestiones que integran el conjunto de los exámenes, adaptando, si es necesario, la puntuación.

DOS OPCIONALIDADES

Las 29 asignaturas se agruparán en dos bloques en función de su estructura y distribución de la opcionalidad: opcionalidad sobre el conjunto del examen, y opcionalidad sobre una parte del examen.

En cuanto a la opcionalidad sobre el conjunto del examen, son 21 asignaturas distribuidas en cuatro grupos, donde los ejercicios y problemas mantienen su tipología habitual y criterios de evaluación.

Esta medida afecta a asignaturas como Biología, Cultura audiovisual, Dibujo Artístico, Electrotecnia, Física, Geografía, Historia, Historia del Arte, Historia de la filosofía, Literatura castellana, Literatura catalana, Matemáticas y Química.

En las asignaturas que tendrán opcionalidad de una parte del examen --ocho materias--, el examen de todas las materias incluye una parte común y una parte optativa que oscila entre el 40% y el 80% de la calificación.

En esta segunda opcionalidad, los ejercicios, problemas y cuestiones mantienen su tipología habitual y los criterios generales de evaluación, establecidos al inicio del curso para cada una de las materias; éstas son: Griego, Latín, Lengua castellana y literatura, Lengua catalana y literatura, y Lengua extranjera --Alemán, Inglés, Francés e Italiano--.

El caso concreto de cada asignatura está especificado en el siguiente anexo:

'http://universitatsirecerca.gencat.cat/web/.content/25_coronavirus/documents/Annex_flexibilitzacio_PAU.pdf'.

En cuanto a la matriculación, los plazos serán los mismos para los alumnos de matrícula libre y para los de segundo de Bachillerato y Ciclos Formativos, de modo que será entre el 15 de mayo y el 15 de junio, ambos incluidos.

TRES PRINCIPIOS

Para la flexibilización se han tenido en cuenta tres principios básicos: el primero, que no era conveniente proponer un cambio radical en la tipología de los modelos de examen ni criterios que profesores y alumnos conocen y han practicado durante todo el curso.

En segundo lugar, la flexibilización en la elección entre opciones no podía comportar alargar el tiempo de lectura de los enunciados, y por lo tanto, el tiempo que el alumno dedica a decidir las preguntas porque "sería perjudicial" para los alumnos.

El tercer criterio es que las características de cada asignatura y el tipo de examen comportan que esta adaptación "no se pueda hacer de manera universal y homogénea" sino adaptada a cada materia.