Álvarez (Élite Taxi) amenaza con un "paro indefinido" en la Gran Via de Barcelona

Rechaza la propuesta de decreto ley de las VTC que prepara el Govern

BARCELONA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, ha amenazado con un "paro indefinido" del sector del taxi en la Gran Via de Barcelona si el Govern aprueba la propuesta de decreto ley de las VTC que prepara.

En declaraciones a la prensa este martes, Álvarez ha mostrado su rechazo a la propuesta y ha anunciado movilizaciones a partir del 11 de julio "si esto no cambia y cambia mucho".

El decreto ley que prepara el Govern se debe aprobar antes del 1 de octubre, momento en el que decae la actual legislación estatal, y según el Ejecutivo catalán el texto recogerá la normativa actual a la espera de que la justicia europea emita su opinión sobre la ratio 1/30 o el tiempo de precontratación.

Por el momento, el Govern no prevé añadir ninguna ratio pero sí obligará a que los conductores de VTC tengan un año de carné y se iguale el precio del seguro de estos vehículos con el del taxi.

Álvarez ha asegurado que no aceptan "de ninguna manera lo que se está proponiendo" y ha asegurado que blanquea a cientos de VTC que harán de falsos autónomos para las plataformas.

DUDAS CON LA APROBACIÓN

"Por mucho que digan que esto no es lo mismo que en Madrid, es muy parecido", ha apuntado, y ha puesto en duda que ERC y PSC voten a favor del texto.

Ha mostrado sus dudas de que el Govern eleve el texto al Parlament "y que se lo tengan que aprobar los fascistas de Vox", ya que comuns y CUP tampoco lo apoyarán, según él.

Álvarez ha explicado que este miércoles se reunirán con representantes de la Conselleria de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio, liderados por la directora general de Transportes y Movilidad, Mercè Rius, y que pedirán explicaciones de cómo se va a aprobar.

"Porque es verdad, esto no es Madrid y aquí no gobierna la derecha fascista ni los terroristas económicos. Aquí hay partidos de izquierdas y no van a aprobar esta mierda de texto", ha dicho.

MOVILIZACIONES

Álvarez ha detallado que las movilizaciones previstas si se lleva adelante el texto actual serán diarias y acabarán con un paro indefinido en la Gran Via de Barcelona.

Además, prevé ir todos los días al Parlament para que ningún diputado o ningún responsable del Govern se vaya de vacaciones "contento ni tranquilo".