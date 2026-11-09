Álvarez (UGT) critica una "situación de acoso" a trabajadores ferroviarios tras los accidentes

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el secretario general en Catalunya, Camil Ros, este lunes en Barcelona. - EUROPA PRESS

BARCELONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha recordado a los trabajadores ferroviarios que perdieron la vida en los últimos accidentes en España y ha criticado una "situación de acoso absolutamente indigna" al sector.

Lo ha dicho este lunes en declaraciones a medios de comunicación en Barcelona junto al secretario general del sindicato en Catalunya, Camil Ros, en las que ha reivindicado que "en ningún caso" la responsabilidad puede recaer en una sola persona.

Ha añadido que lo que sí que es seguro es que en Renfe existe un "problema", y ha pedido más inversión en personal, infraestructuras y tecnologías.

También ha abierto la puerta a replantear si el volumen actual de pasajeros en la alta velocidad es sostenible y el papel de las compañías privadas.

Álvarez, que ha recordado que la red ferroviaria española es segura, también ha reivindicado que desde UGT han pedido durante años que se hagan inversiones en el sector para garantizar dicha seguridad y la calidad del servicio y ha pedido más personas "sobre todo para Adif, que es la empresa reguladora del tráfico".