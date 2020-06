Álvarez (UGT) defiende que la solución al cierre de Nissan pase por la alianza

Asegura que la decisión de cerrar se hace a traición y que la pandemia la hace "más dolorosa e inhumana"

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Josep Maria Álvarez, ha asegurado que no hay 'plan B' para el cierre de Nissan que no pase por encontrar una solución dentro de la alianza Renault-Mitsubishi-Nissan: "No contemplamos ningún otro plan porque en estos momentos no tiene demasiado sentido".

En rueda de prensa este lunes, Álvarez ha sostenido que la decisión de la automovilística de cerrar las plantas catalanas se hace a traición porque llega en medio de la pandemia de coronavirus: "Nissan tiene que ser consciente de que esto hace que todavía su decisión sea mucho más dolorosa e inhumana".

El secretario general de UGT de Cataluña, Camil Ros, ha coincidido en apuntar que un 'plan B' fuera de la alianza no sería un plan sino "una chapuza" y ha reclamado revertir la situación con alternativas que opten por mantener la producción de la automovilística.

En este sentido, ha reclamado a las administraciones "apoyo y acompañamiento" a la estrategia sindical de negociación, ha insistido en que necesitan respuestas políticas y ha sostenido que no deben adoptar la actitud de agentes inmobiliarios: "Que no hagan de apis con los terrenos de la Zona Franca".

Álvarez ha insistido en que lo importante es que Nissan ofrezca alternativas para su futuro en Barcelona y ha afirmado que esperan que las administraciones hagan algo más que solidarizarse con los trabajadores.

Considera que en España no se ha hecho nada por la industria y ha advertido de que el país cuenta con una carga de trabajo importante a través del sector del automóvil: "Nuestra dependencia del sector del automóvil es altísima y no se corresponde con el trabajo de las administraciones".

Por eso, ha pedido al Gobierno y a la Generalitat que, más allá de las proclamas, les digan en qué consiste esta alternativa: "¿Hay posibilidades de mantener la fábrica de Barcelona? Y si las hay: ¿de qué manera? ¿Tenemos que trabajar en una solución más allá de Nissan en la misma alianza? Estas son las cuestiones que queremos que se despejen para poder empezar a realizar nuestro trabajo".

ENCUENTROS PRESENCIALES

El secretario general de la UGT Fica, Pedro Hojas, ha reclamado a las administraciones que les tengan en cuenta a la hora de abordar los planes para retener a la automovilística y poder hacerlo sentados en una mesa de forma presencial.

"Llevábamos mucho tiempo avisando de la situación que se daba en el sector del automóvil, las administraciones no sé si no nos querían creer o no lo tenían muy en cuenta pero la realidad es que no tomaban medidas para evitar lo que está ocurriendo", ha lamentado, y ha situado el cierre de Nissan como el máximo exponente de este escenario.

Ha sostenido que las administraciones tienen parte de responsabilidad de lo que está ocurriendo en España y ha defendido que deben tomar nota y trabajar para no perder tejido industrial: "Nos tienen que ayudar a que Nissan en Cataluña y en España sea un proyecto de futuro. Esto es lo que les exigimos y lo que necesitamos".