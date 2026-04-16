Álvarez (UGT) pide que "se vuelva a la mesa de negociación" del convenio estatal del sector téxtil

El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez; el secretario general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, y el secretario general de la FeSMC-UGT de Catalunya, Oscar López. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, ha mostrado su rechazo al preacuerdo del convenio estatal del sector téxtil, firmado por los sindicatos CC.OO. y Fetico con la Asociación Retail Textil España (ARTE), y ha pedido que "se vuelva a la mesa de negociación" para mejorar las condiciones de los trabajadores.

"Las empresas que están afectadas por este preacuerdo son empresas con unos beneficios altísimos", ha dicho este jueves en declaraciones a los medios antes de la concentración de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT en Barcelona contra el preacuerdo, en la que han participado unas 150 personas y que ha contado con la presencia del secretario general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, y el secretario general de la FeSMC-UGT de Catalunya, Oscar López.

Álvarez ha afirmado que no se descarta la huelga general y ha instado a la patronal ARTE, que está integrada por Inditex, Mango, Primark y H&M entre otras firmas de moda, a reflexionar y "saber que estos acuerdos se deben hacer con el consenso de los trabajadores y con una representación sindical muy amplia".

Asimismo, ha explicado que si se quiere hacer un convenio estatal se deben tener en consideración las cuestiones propias de cada comunidad y la singularidad de sus convenios.

La organización alerta de que este preacuerdo podría permitir la aplicación de sueldos inferiores a los actuales en empresas como Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Pull&Bear y Mango, así como una "posible congelación salarial encubierta, puesto que futuras subidas podrían ser absorbidas por complementos".

LAS CONDICIONES EN CATALUNYA

Ros ha dicho que "este es solo el inicio de las movilizaciones" ya que el acuerdo va en contra de las condiciones del trabajo, especialmente de la gente del comercio que trabaja en Catalunya porque, en muchos casos, empeora las condiciones de los convenios provinciales.

Ha defendido que este sector necesita mejores jornadas, mejores condiciones y mejores salarios, por lo que ha considerado que este convenio a nivel estatal "va en el sentido contrario" y ha instado a las partes a reconducir esta situación.

Por su lado, López ha asegurado que este convenio abre las puertas a las empresas a que puedan despedir por salarios más bajos y que puedan hacer "expedientes de regulación encubiertos, subiendo la jornada y haciendo que los festivos que se trabajen sean gratuitos".

En este sentido, UGT ha advertido del riesgo de sustitución de trabajadores por nuevas contrataciones con peores condiciones, de la pérdida de peso de los convenios provinciales en favor del convenio estatal y de una mayor flexibilidad empresarial que podría traducirse en la obligación de trabajar los domingos y festivos según las necesidades de las empresas.

"Pedimos que el preacuerdo no llegue a acuerdo y que se vuelvan a sentar las partes a negociar un convenio como se merece la gente de estas grandes empresas, que generan miles y miles de millones de beneficios cada año", ha afirmado López.