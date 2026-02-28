Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, Mejor Sonido en los Premios Goya 2026 por 'Sirat'

BARCELONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas se han alzado este sábado con el Premio Goya 2026 al Mejor Sonido por su trabajo en la película 'Sirat. Se trata del primer equipo íntegramente femenino en ganar un Goya en esta categoría y también podría convertirse en el primero en ganar el Oscar, ya que están nominadas a los premios de la Academia de Cine de Hollywood en esta categoría.

En esta categoría también competían Aitor Berenguer, Gabriel Gutiérrez y Candela Palencia, por 'El cautivo'; Andrea Sáenz Pereiro y Mayte Cabrera, por 'Los Domingos'; Daniel de Zayas, Gabriel Gutiérrez y Candela Palencia, por 'Los Tigres', y Urko Garai, Enrique G. Bermejo y Alejandro Castillo, por 'Sorda'.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 40 edición, una ceremonia que tiene lugar en en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).