El AMB amplía la red de Nitbus con el nuevo N21 que conecta Sant Climent de Llobregat y Gavà Mar

Nueva línea de bus nocturno N21 del AMB. - AMB

BARCELONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha ampliado la red de Nitbus con la puesta en marcha este viernes de la nueva línea nocturna N21 que conecta "por primera vez" Sant Climent de Llobregat y el frente marítimo de Gavà, a al vez que une los dos núcleos con el centro de Gavà y Viladecans y con el resto de la red nocturna de buses.

El entre supramunicipal ha explicado en un comunicado que la línea circulará las noches de los jueves, viernes y sábado, y las vigilas de festivos durante todo el año con una frecuencia de paso de 90 minutos.

El director de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del AMB, Joan Maria Bigas, ha sostenido que con el N21 demuestran que siguen "facilitando alternativas y ampliando la red de transporte público".

Por su parte, el alcalde Sant Climent de Llobregat, Jordi Pérez, ha celebrado el anuncio: "Se trata de una noticia muy esperada que responde a una reivindicación histórica de nuestro municipio y que representa un nuevo paso hacia adelante para garantizar una movilidad adaptada a las necesidades de la ciudadanía".

La alcaldesa de Gavà, Gemma Badia, se ha pronunciado en la misma línea considerando una buena noticia la puesta en marcha del servicio nocturno y ha afirmado que el objetivo final es "facilitar los desplazamientos, fomentar una movilidad más sostenible y ofrecer una alternativa segura y útil al vehículo privado".