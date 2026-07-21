El AMB aprueba colaborar con la empresa L'Energètica para acelerar la transición energética

Archivo - Placas solares en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprobado este martes colaborar con la empresa pública L'Energètica para fomentar las energías renovables, la disponibilidad de agua y la infraestructura verde.

El AMB explica en un comunicado que tiene como competencia la promoción y gestión de instalaciones de energías renovables, mientras que la empresa tiene el mandato de impulsarlas en toda Catalunya de la mano de los entes locales.

Esta colaboración hará posible que "L'Energètica sea un medio propio del AMB que permitirá mejorar la distribución en el territorio y aprovechar más los recursos públicos".

OTRAS MEDIDAS

El pleno de julio también ha aprobado provisionalmente modificar el Plan General metropolitano (MPGM) en la Riera d'en Font, que afecta a los municipios de Tiana y Montgat, para conservar su valor paisajístico y ambiental.

Otra moción aprobada provisionalmente es el proyecto de actuación específica en suelo no urbanizable para implantar el nuevo campo de pozos en el ámbito de la estación de tratamiento de agua potable de Sant Joan Despí.

Y se ha aprobado que el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat y el de Tiana cedan dos y una finca, respectivamente, al AMB para construir vivienda asequible.