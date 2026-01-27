El AMB aprueba una concesión de abastecimiento de agua en 8 municipios metropolitanos

Archivo - Una persona llena un vaso de agua de un grifo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Área Metrpolitana de Barcelona (AMB) ha aprobado el expediente de contratación para una nueva concesión de abastecimiento de agua en 8 municipios metropolitanos: Cervelló, Corbera de Llobregat, la Palma de Cervelló, Molins de Rei, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Sant Cugat del Vallès y Tiana.

En un comunicado este martes, ha explicado que los 8 municipios se encuentran actualmente en "circunstancias excepcionales", ya que sus concesiones de suministro de agua han vencido.

La concesión consiste en una gestión indirecta mediante un contrato de concesión de servicios, con una duración de 25 años, y que agrupará el servicio con planes de inversiones y tarifas diferenciadas para cada municipio.

Ha detallado que el valor estimado del contrato de los 8 municipios en el plazo de los 25 años asciende a 937.445.194 euros y que la agrupación de servicios "garantizará un nivel homogéneo de calidad del agua y permitirá reducir costes mediante economías de escala".

Ha añadido que también optimizará la gestión de los gastos comunes y facilitará dar una respuesta "más ágil y eficiente frente a posibles contingencias o situaciones de urgencia".