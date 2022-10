El AMB aprueba congelar el tributo metropolitano y la tasa de residuos para el 2023

Los usuarios de sistemas como el puerta a puerta y contenedores inteligentes obtendrán una bonificación

BARCELONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprobado inicialmente este martes congelar el tributo metropolitano (TM) y la tasa de residuos (TMTR) para 2023 y no se aplicará ninguna variación en los importes que pagan los contribuyentes particulares ni los establecimientos particulares, ha informado el ente metropolitano en un comunicado.

La propuesta de ordenanza reguladora de la TMTR ha contado con el apoyo del PSC-CP, En Comú Guanyem, ERC, Junts per Catalunya, Ara decidim Ripollet, Guanyem Badalona en Comú, Compromís i acord per Torrelles, y Endavant Sant Just, y los votos en contra de PP, Cs, Valents, BCN Canvi y la concejal no adscrita, Marilén Barceló.

A parte de esta congelación, el AMB aplicará una reducción de hasta un 11% por el uso del servicio de recogida de residuos municipales puerta a puerta o de contenedores inteligentes por parte de contribuyentes particulares.

En el terreno comercial, se ha establecido una reducción del 50% en la cuota de la TMTR en los locales donde el sujeto pasivo pueda acreditar que no existe ninguna actividad (a partir de la inexistencia de consumo de agua).

El AMB bonifica el 100% de la TMRT a las familias vulnerables de la metrópolis, una bonificación que se cuantifica en 800.000 euros; y, además, de cara al 2023 se eliminará la disposición adicional tercera que establecía un multiplicador de 3,5 para las actividades no clasificadas.

Actualmente, 1.200.000 domicilios y 150.000 negocios pagan la TMTR a través del recibo del agua y la tasa solo cubre aproximadamente un 85% del coste de tratamiento de residuos generados en los domicilios particulares y establecimientos del AMB; el resto va a cargo del presupuesto general del ente metropolitano.

TRIBUTO METROPOLITANO

En cuanto al tributo metropolitano, se ha aprobado provisionalmente con los votos a favor del PSC-CP, En Comú Guanyem, ERC, Junts per Catalunya y Endavant Sant Just, y los votos en contra de PP, Cs, Valents, Ara decidim Ripollet, Guanyem Badalona en Comú, Compromís i acord per Torrelles, BCN Canvi y la concejal no adscrita Marilén Barceló.

Para hacer posible el mantenimiento de las cuotas, todos los bienes inmuebles pasan a tener un tipo impositivo del 0,2%, lo que ha implicado eliminar el tipo diferenciado que se aplicaba a los bienes de características especiales, de manera que a todos se les aplicará el mismo tipo impositivo.

Además, se mantiene la bonificación del 50% para familias numerosas, en las mismas condiciones que durante este año.