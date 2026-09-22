El AMB comienza las obras de reurbanización de dos plazas en Sant Adrià de Besòs y Sant Joan Despí

Render de la plaza Maria Aurèlia Capmany de Sant Joan Despí. - AMB

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha comenzado las obras para transformar dos plazas de dos municipios metropolitanos, Sant Adrià de Besòs y Sant Joan Despí, para convertirlas en "nuevas áreas de centralidad y espacios más verdes y pacificados".

Se trata de la plaza Vint-i-cinc d'Octubre de Sant Adrià y de la plaza Maria Aurèlia Capmany de Sant Joan Despí, en unas obras que contarán con 2,1 millones de euros para su ejecución, informa el AMB en un comunicado este martes.

Ha recalcado que la adaptación de ambos espacios públicos al cambio climático es un "eje fundamental" de los proyectos, con terrenos permeables para resistir las lluvias torrenciales y nuevas zonas de sombra para minimizar el efecto isla de calor.