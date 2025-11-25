El AMB construirá 600 viviendas de alquiler en Sant Feliu, Santa Coloma de Cervelló y Sant Adrià

Archivo - Varias grúas en una zona de obras - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprobado inicialmente este martes la construcción de 600 viviendas públicas de alquiler en cinco solares, tres de ellos en Sant Feliu de Llobregat y los otros dos en Santa Coloma de Cervelló y Sant Adrià de Besòs.

Este nuevo plan urbanístico prevé la construcción de 43.849 metros cuadrados de techo en zonas accesibles, conectadas con la red de transporte público y con dotaciones y servicios suficientes para acoger nuevos residentes, indica el AMB en un comunicado.

La iniciativa, redactada por el AMB y Barcelona Regional, se enmarca en el Pla 50.000 de la Generalitat, que tras superarse el periodo de exposición pública y aprobarse provisionalmente el plan, deberá de darle luz verde de forma definitiva.

TARIFAS DE AGUA

Durante el consejo del AMB también se han aprobado las nuevas tarifas de agua potable para los 23 municipios abastecidos por Agbar para 2026, que supondrán una aumento medio del 2,9%, un valor similar al IPC previsto para el año que viene.

En datos absolutos, la subida representa un incremento de 0,40 euros al mes (0,80 euros en la factura bimestral) por unidad familiar o abonado domiciliario, es decir, unos 6 metros cúbicos al mes, en un hogar con dos personas y con un consumo de 100 litros por habitante y día en una vivienda tipo B.