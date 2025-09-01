El AMB construirá una nueva área de juegos infantiles inclusivos en Badalona (Barcelona)

Imagen virtual del nuevo parque infantil que el AMB construirá en la Riera de Canyadó de Badalona (Barcelona). - AMB

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) comenzará esta semana las obras de una nueva área de juegos infantiles en el parque de la Riera de Canyadó en Badalona (Barcelona) para "consolidar la oferta lúdica" para niños en la ciudad.

En un comunicado este lunes, el AMB ha detallado que el parque cuenta con una inversión de 340.557 euros y prevé que los trabajos duren 4 meses.

El proyecto transformará la plataforma sur-este de la calle que actualmente no tiene ningún uso determinado y que presenta "graves problemas" de filtraciones del agua de lluvia.

También ha destacado que la creación de la nueva área de juegos infantiles vendrá acompañada de una renovación y "mejora" de la calidad ambiental y paisajística con la sustitución de la vegetación actual por 17 nuevos árboles.

Finalmente, la percepción de seguridad es otro eje que el AMB potenciará con la instalación de farolas para "favorecer el uso del parque en meses de poca luz".