El AMB entrega 111 bicicletas a 41 empresas para promover una movilidad laboral "más sostenible"

BARCELONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha entregado 111 bicicletas a 41 empresas de la metrópolis en la última edición del programa Biciempresa para promover una "movilidad más sostenible, saludable y eficiente en el ámbito laboral".

En un comunicado este jueves, el vicepresidente de Movilidad del AMB, Carlos Cordón, ha anunciado que lanzarán una nueva convocatoria antes de verano para "poder seguir potenciando el uso de la bicicleta para ir a trabajar".

La iniciativa lleva en marcha desde 2017 y en su edición de 2025 ha agotado por primera vez la cantidad presupuestada de 50.000 euros, por el que se ofrece un servicio de préstamo de bicicletas gratuito a las empresas metropolitanas durante 6 meses.

De las 111 bicicletas, 51 eran eléctricas, 47 plegables de paseo, 5 mecánicas plegables y 5 familiares de cola larga, modelo que se ha incorporado este año al servicio y que incorpora dos asientos adicionales para transportar a los niños.

Desde el inicio del Biciempresa, el AMB ha cedido casi 350 bicicletas a más de 110 empresas de la metrópolis de Barcelona en cuatro convocatorias de subvención (2018, 2019, 2020 y 2022), además de las dos pruebas piloto iniciales.